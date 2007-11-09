Янукович вирішив розказати щось добре про НАТО

Кабінет Міністрів схвалив концепцію Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Замовником програми уряд визначив Держкомтелерадіо й доручив йому до 1 грудня 2007 року разом з іншими органами виконавчої влади розробити й направити в Кабмін проект Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки.

Уряд мотивував необхідність підготовки цієї державної цільової програми недостатньою інформованістю громадян про сучасні тенденції посилення безпеки на євроатлантичному просторі, трансформаційні процеси всередині НАТО і його нову роль у посиленні міжнародної стабільності.

Фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, грантів міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з попереднім оцінкам Держкомтелерадіо, витрати на фінансування програми становитимуть близько 30 млн. грн.

У концепції також наголошується, що програма має передбачати активізацію роботи міжвідомчої робочої групи з інформаційних питань у рамках Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу до НАТО; створення системи моніторингу громадської думки; проведення цілеспрямованої об`єктивної та інтенсивної інформаційної кампанії при максимальному використанні можливості державних органів, державних і приватних ЗМІ; широке залучення неурядових організацій до процесу популяризації співпраці України з НАТО.

Довідка УНІАН. Попередню Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України було затверджено Указом Президента України №1433 від 13 грудня 2003 року. Програма була розрахована на 2004-2007 роки і розроблялася з метою сприяння формуванню в населення позиції розуміння й підтримки зовнішньої політики України, зорієнтованої на євроатлантичну інтеграцію.

У 2006 році було почато бюджетну програму «Виконання заходів щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері», в рамках якої було виділено 5,2 млн. грн.

У рамках цієї програми проводилися соціологічні дослідження, створювалися телепрограми, присвячені діяльності НАТО, проводився черговий етап Міжнародного конкурсу для молоді «Аліанте 2006 - Україна», організовано випуск вісника «Україна-НАТО» українською, російською та англійською мовами.

Протягом 2006 року створено й відкрито 27 інформаційних стендів «Україна-НАТО».