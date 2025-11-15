Угорщина планує перенаправити свою частку з "Європейського фонду миру" в розмірі 1,5 млрд євро.

Угорщина планує спрямувати свою частку з "Європейського фонду миру" на фінансування армії Лівану, а не для Збройних сил України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму пості в соцмережі Х.

Він зазначив, що сказав міністру закордонних справ Лівану Юссефу Раггі, що інтересом національної безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і стабільність Лівану відіграє в цьому ключову роль.

"Ми не будемо використовувати нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України. Замість цього ми перенаправляємо 1,5 млн євро на підтримку збройних сил Лівану", - заявив Сійярто.

Чинний угорський прем'єр Віктор Орбан готується до парламентських виборів навесні і зробив антиукраїнську та уявно пацифістську риторику центральним стрижнем своєї політичної позиції. Він постійно покладає на Україну і Європу відповідальність за війну.

При цьому Орбан намагається переконати виборців, що Україна нібито проводить агресивну політику щодо Угорщини і втручається у внутрішню угорську політику.

Він також використав скористався корупційним скандалом навколо компанії "Енергоатом", щоб виправдати цим своє небажання допомагати Україні стримувати російську агресію.

