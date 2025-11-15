Активи Euroclear, які "застрягли" в Росії, становлять 17 мільярдів євро.

Європейський Союз намагається якомога швидше подолати заперечення Бельгії проти плану фінансування оборони України за рахунок російських грошей і розглядають свою пропозицію щодо кредиту як найкращий варіант, що дає змогу Києву продовжити закупівлі зброї.

Водночас, як пише The Wall Street Journal, бельгійські чиновники побоюються, що в разі політичних або юридичних проблем у країни можуть виникнути зобов'язання, потенційно еквівалентні третині її національного економічного обсягу.

Суперечка між Бельгією та ЄС зводиться до суперечливих оцінок правових ризиків, пов'язаних із репараційним кредитом. Чиновники ЄС визнають наявність ризиків, але вважають їх низькими і контрольованими, тоді як у бельгійських чиновників протилежна думка.

У чому суть плану

План ЄС передбачає надання Україні кредиту з грошових резервів, накопичених у Європейському центральному банку в міру настання терміну погашення російських активів у Euroclear. Україні потрібно буде повернути ці гроші тільки в тому разі, якщо Росія виплатить Києву репарації після війни.

"У зв'язку з цим Європейська комісія надасть Euroclear контракт, який фактично є векселем, зобов'язуючись покрити баланс Euroclear, якщо компанії коли-небудь доведеться повернути борг Росії. Країни ЄС гарантують наявність у комісії ресурсів для можливого погашення боргу. Euroclear, зі свого боку, буде потрібно розрахуватися з Росією тільки в разі зняття західних санкцій з її активів. До цього терміну кредит для України може бути пролонговано безстроково і його не вважатимуть боргом України", - наголошується в статті.

Чого боїться Бельгія

Для реалізації плану ЄС бельгійські чиновники хочуть отримати гарантії від інших країн ЄС про те, що Euroclear негайно отримає грошові кошти в разі, якщо компанія буде змушена повернути активи Росії. Вони побоюються, що це може статися, якщо пропозицію комісії буде визнано незаконною або якщо США і Росія укладуть мирну угоду, яка зобов'яже Euroclear повернути гроші.

При цьому уряд Бельгії побоюється, що Москва може офіційно конфіскувати активи бельгійських компаній у Росії:

"Росія або її суди можуть взяти під контроль активи Euroclear, що зберігаються в цій країні, і підштовхнути дружні Росії країни до вилучення активів Euroclear в інших країнах. При цьому особи, які брали участь у переговорах, повідомили, що активи Euroclear у Росії становлять 17 мільярдів євро".

Де Вевер хоче розширити план ЄС, включивши до нього підтримку країн, що не входять до ЄС, включно, можливо, зі США, Великою Британією та Японією.

Водночас ЄС розглядає інші способи залучення коштів, наприклад, згоду держав-членів на отримання кредиту для підтримки України. Але такий підхід майже напевно потребуватиме згоди всіх країн, включно з Угорщиною, яка відмовилася надавати Україні нові кредити ЄС.

"Альтернативи є, але вони набагато менш привабливі, оскільки обходяться дорожче для всіх", - заявив Ніколя Верон, старший науковий співробітник бельгійського аналітичного центру Bruegel.

Фінансування України - альтернативні варіанти

Після відмови Бельгії підтримати надання репараційного кредиту Києву, Єврокомісія запропонувала альтернативні шляхи допомоги Україні у вигляді спільного боргу країн-учасників ЄС і двосторонніх грантів.

Однак ці альтернативні джерела фінансування зможуть забезпечити лише невелику частину від потреб України на покриття витрат, повідомляє УНІАН економіст Олег Пендзин. На його думку, ЄС використовуватиме для залучення коштів усі три джерела. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено 18 грудня.

