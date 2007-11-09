Чому регіонали затягують відкриття сесії ВР?

Українські політологи вважають, що відмова Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина брати участь у засіданнях підготовчої групи пов’язана зі спробами затягнути процес формування демократичної коаліції.

Про це свідчить опитування «Центру досліджень політичних цінностей», результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ зазначив, що Партія регіонів зацікавлена в затягуванні засідання робочої групи, реєстрації своїх депутатів і роботи ВР, оскільки сподівається на загострення внутрішніх протиріч між потенційними партнерами коаліції, а також і всередині самих політичних сил, що утворюють коаліцію. При цьому, за його словами, довгострокова ціль ПР полягає в тому, щоб уже на ранній стадії запуску роботи ВР заблокувати модель «коаліція-опозиція» і заблокувати створення коаліції демократичних сил. “Це створить умови для пролонгації діяльності нинішнього уряду, щонайменше, на декілька місяців, а максимально - на цілий рік, до терміну, коли у Президента з’являться ґрунтовні правові підстави для оголошення дострокових виборів”, - сказав політолог. При цьому В.КАРАСЬОВ наголосив, що в цьому сенсі КПУ є надійним партнером “регіоналів”. Водночас, за його словами що стосується Блоку Литвина, то він хоче створити прецедент володіння і управління “золотою акцією”. Іншою метою, на думку В.КАРАСЬОВА, є сприяння безкоаліційному формуванню керівних органів ВР, обранню голів комітетів і т.д., а також безкоаліційному обранню спікера. “В такому безкоаліційному форматі у В.ЛИТВИНА з’являється шанс бути обраним спікером. Адже в коаліційному варіанті спікерство означає залежність від коаліції”, - сказав він.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що з боку деяких поличних сил робиться все можливе для того, щоб відтягнути дату відкриття першої сесії ВР VI скликання. Він вважає, що така сама тактика буде застосовуватись і під час роботи парламенту. “Буде максимально затягуватись коаліційний процес, а також розгляд коаліційних питань, зокрема кадрових. Це спрямовано на те, щоб підживити внутрішні проблеми, які є в коаліції демократичних сил. Можливо, ставка робиться на те, щоб ця коаліція розвалилась сама по собі”, - сказав політолог.

Водночас, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ переконаний, що біло-блакитні сили цілеспрямовано використовують легітимну процедуру затримки зі сподіванням на виникнення все нових протиріч всередині помаранчевої команди. “Не було б підстав сподіватися на такі конфлікти, то “регіонами” і не зволікали б. БЮТ та НУ-НС потрібно не так боротися за якнайшвидше відкриття сесії, як основні зусилля докласти до зняття внутрішніх протиріч та конфліктів”, - сказав він.

При цьому керівник Центру розширення можливостей Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив, що поки лідери демократичної коаліції не знайдуть якихось компромісних рішень з тими, кого вони вважають такими, що програли, робота Верховної Ради буде дуже і дуже утрудненою. За його словами, навіть якщо засідання робочої групи відбудеться, буде сформована робоча президія і порядок денний, ніхто не зможе спрогнозувати як далі розвиватимуться події.

Водночас, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ висловив думку, що ці партії, особливо Партія регіонів, упевнені, що чим довше тягнутиметься процес формування коаліції, тим більше шансів, що коаліція буде не «помаранчева», а з їх участю. “Сподівається Партія регіонів на це, тому що з боку президентської команди до них постійно надходять імпульси подібного роду – доля коаліції не вирішена, і все ще можна змінити”, - сказав політолог.