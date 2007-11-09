Українська бібліотека просить захисту у Путіна

Більше трьохсот читачів і співробітників Бібліотеки української літератури в Москві просять Президента Росії Володимира ПУТІНА звернути увагу на складну ситуацію, що склалася навколо установи і в ній безпосередньо.

Про це говориться в їхньому зверненні, переданому УНІАН прес-службою регіональної громадської організації «Українці Москви».

Підписанти документа нагадують, що минулого року бібліотека одержала нове приміщення на вул.Трифонівській, 61 в Москві. "Проте не пройшло і півроку, як Бібліотека української літератури стала об`єктом нападок недоброзичливців", "...допускались хуліганські витівки (що ніяк не присікаються владою), нав`язувалися ідеологічні і політичні кліше, що сіяли ворожнечу і непорозуміння між людьми".

Замість того, щоб захистити бібліотеку від хуліганських нападок, говориться в документі, в березні нинішнього року бібліотеку спробували закрити під приводом «реформування». Проте тоді силами громадськості цього вдалося не допустити. Разом з тим "керувати бібліотекою залишилася директор, призначена для її ліквідації, що планувалася, яка не знає ні української літератури, ні мови", у зв`язку з чим ряд фахівців були вимушені звільнитися з бібліотеки. "Нові ж кадри, які стали підбиратися цим керівником, на жаль, малокомпетентні, а часом і просто чужі українській культурі", - наголошується у зверненні.

У зв`язку з викладеним, підписанти документа, звертаючись до В.ПУТІНА, заявляють: "Вимагаємо захистити Бібліотеку української літератури, що так багато зробила для збереження і зміцнення культурних зв`язків між народами України і Росії від агресивних недоброзичливців-наклепників, від адміністраторів, які потурають їм, від спроби, що триває з березня 2007 р., вихолощення національно-культурної специфіки цієї унікальної установи культури".

"Вважаємо, - зазначається у зверненні, - що розібратися в обстановці, що склалася, має незалежна комісія, покликана досконально розслідувати ситуацію, що склалася в бібліотеці, і до якої увійдуть разом з експертами компетентних державних відомств і організацій також і представників читацької громадськості, Об`єднання українців Росії, регіональної громадської організації «Українці Москви», Товариства любителів української книги".

Також читачі і співробітники вважають за необхідне "в умовах гласності на конкурсній основі вирішити і назріле питання призначення нового директора Бібліотеки української літератури".

*** Бібліотека української літератури відновила свою роботу (на правах відділу однієї з бібліотек Москви) 17 грудня 1989 року. 19 грудня 2000 року уряд Москви прийняв постанову про створення державної установи культури «Бібліотека української літератури». У 2004-2006 роках за рахунок коштів інвестиційної програми Москви було проведено роботи з впорядкування приміщень нової будівлі, завдяки чому бібліотека одержала приміщення загальною площею 607 квадратних метрів. В даний час бібліотека – єдиний в Російській Федерації державний український бібліотечний комплекс.