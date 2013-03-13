Лавринович з вдячністю і без тендеру заплатив 10 мільйонів юристам у справі Тимошенко

Міністерство юстиції України 11 березня уклало угоду з юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates» на послуги у справі «Тимошенко проти України» вартістю 10,20 млн грн.

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», пишуть «Наші гроші».

Гроші з державного бюджету виділено «у зв’язку з тим, що Європейським судом з прав людини 31 травня 2012 року та 11 липня 2012 року у справі «Тимошенко проти України» були поставлені додаткові питання», – йдеться в обґрунтуванні закупівлі.

При цьому предмет закупівлі в «ВДЗ» вказано як «послуги щодо наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук».

Також Мін’юст повідомляє, що «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates» вже надавало послуги уряду України у цій справі відповідно до договору від 10 квітня 2012 року. Відтак цього разу було застосовано неконкурентну процедуру закупівлі «в одного учасника».

Однак в «Віснику державних закупівель» немає жодних згадок про попередній контракт.

На сайті Мін’юсту повідомляється, що юристи «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» зазначили, як Ю.Тимошенко перевищила свої повноваження й скоїла злочини при укладенні угоди в 2009 році між «Нафтогазом» і «Газпромом» про поставки газу в Україну.

«Міністерство юстиції України вдячне фірмі «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» за професійне дослідження, яке беззастережно зафіксувало факти цієї справи», – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

В свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко після опублікування звіту «Skadden» в грудні 2012 року повідомив, що на його депутатський запит щодо вартості юридичних послуг міністр юстиції Олександр Лавринович відповів, що робота «Skadden» коштувала 92 тис грн. А тендер не проводився через те, що ця сума була меншою від порогу, коли потрібно проводити тендерні процедури.

Відтак С.Власенко зауважив, що офіційні дані про вартість послуг іноземних юристів були занижені. Оскільки згідно зі звітом компанії, над справою Ю.Тимошенко працювало близько десяти співробітників компанії, тоді як вартість однієї години роботи одного партнера «Skadden» складає мінімум $750, а помічників – $400.

У зв’язку з чим С.Власенко підозрював наявність корупційної складової, а також вимагав пояснень щодо реальних замовників звіту, який юристи «Skadden» зробили для Мін’юсту.

У грудні 2012 року Європейський суд з прав людини завершив публічні слухання справи Ю.Тимошенко за скаргою, яку екс-прем’єр України подала в липні 2011 р.