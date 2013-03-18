Міліція затримала 4 активістів під ГПУ за «невиконання рішення суду»

Як повідомляв УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, сьогодні, 18 березня, о 10.00 під стінами Генеральної прокуратури зібралось близько 10 чоловік, які намагалися провести мирну акцію. Громадські активісти були у костюмах і перуках клоунів. Вони тримали плакати з написами "Припиніть цей цирк".

До них вийшов працівник виконавчої служби та повідомив, що, згідно з постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 лютого 2013 р., право на мирні зібрання з 1 березня по 30 квітня 2013 року на вулиці Різницькій та вулиці Гусовського у місті Києві, а також на прилеглій території обмежено.

Не звертаючи увагу на оголошене рішення суду, активісти не припинили проведення акції.

У зв’язку з відмовою виконати рішення суду чотирьох громадських активістів було доставлено до Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві.

Працівники міліції діяли в межах чинного законодавства та своїх повноважень, наголошується в повідомленні.

Наразі інформацію внесено до єдиного обліку Печерського райуправління міліції.