Єфремов: Закриті засідання уряду проводитимуться й надалі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

О.Єфремов висловив здивування з приводу того, що деякі представники опозиції «заговорили про якісь таємні засідання уряду».

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«Скільки я себе пам'ятаю, в урізаному варіанті засідання уряду проводилися, проводяться і проводитимуться», - наголосив він і додав, що засідання уряду, де розглядаються законопроекти, проводяться у відкритому режимі, а ті засідання, де уряд ухвалює рішення з питань, які в його компетенції, проходять «в робочій обстановці».

На запитання про постанову Кабміну про те, що на засідання уряду народні депутати допускатимуться тільки за рішенням прем'єр-міністра, О.Єфремов відповів, що народні депутати повинні бути присутні на засіданнях уряду. «Депутати повинні бути присутні без перешкод у проведенні будь-якого засідання публічного, за винятком питань, які становлять державну таємницю», - вважає він.