Опозиція заявляє, що ЦВК призначила нового депутата замість Власенка незаконно

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції.

«Провладна частина Центральної виборчої комісії 18 березня 2013 року визнала обраним та зареєструвала іншого народного депутата замість Сергія Власенка. Таким чином Центрвиборчком остаточно оформив та розділив відповідальність за раніше ухвалене незаконне і антиконституційне рішення Вищого адміністративного суду, яким Сергія Власенка було достроково позбавлено депутатських повноважень», - наголошується в заяві.

Як нагадали в опозиції, тоді ВАСУ проігнорував документи, зокрема, листи Генеральної прокуратури, Київської колегії адвокатів, які підтверджували, що С.Власенко не займався адвокатською діяльністю, а виступав в судових процесах над екс-прем’єром Юлією Тимошенко як захисник на громадських засадах, який діє на підставі доручення партії «Батьківщина».

На тему: Усенко-Чорна: рішення стосовно Власенка є на сьогодні передчасним

Водночас в Об’єднаній опозиції «Батьківщина» зазначили, що чудово розуміють, що знайти справедливість в Центральній виборчій комісії в нинішньому її складі та у вітчизняних судах, які «повністю підконтрольні замовникам політичної розправи над опозиційними діячами», – неможливо. Саме тому на рішення ВАСУ в справі С.Власенка було складено та подано скаргу до Європейського суду з прав людини і в «Батьківщині» очікують на її оперативний та об’єктивний розгляд, зазначається в заяві.

В Об’єднаній опозиції переконані, що рішення в цій справі та по інших скаргах, поданим до ЄСПЛ Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком, «нарешті, зупинять той правовий «беспредєл», який відбувається в Україні».