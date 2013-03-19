Рибак повернувся до сесійної зали, опозиціонери розблокували трибуну
11:47, 19 березня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернувся до сесійної зали і попросив опозиційних депутатів розблокувати трибуну.
Рибак дасть слово Тягнибоку
Як передає кореспондент УНІАН, він пояснив, що буде надано слово для завершення виступу лідеру “Свободи” Олегу Тягнибоку, і далі планується продовжити пленарне засідання .
Опозиціонери розблокували трибуну.
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву до 11.00 після бійки, яка виникла між депутатами з фракцій ВО «Свобода», КПУ та Партії регіонів, і покликав лідерів фракцій до себе на нараду.
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