Рибак повернувся до сесійної зали, опозиціонери розблокували трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, він пояснив, що буде надано слово для завершення виступу лідеру “Свободи” Олегу Тягнибоку, і далі планується продовжити пленарне засідання .

Опозиціонери розблокували трибуну.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву до 11.00 після бійки, яка виникла між депутатами з фракцій ВО «Свобода», КПУ та Партії регіонів, і покликав лідерів фракцій до себе на нараду.