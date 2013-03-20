Герман: справи Тимошенко забрали в нас багато енергії

Про це Г.Герман сказала в інтерв'ю виданню News24UA.

"Я не думаю, що це (обвинувальний вирок Ю.Тимошенко у справі про вбивство Є.Щербаня - УНАІН) буде для когось шоком. Якби моя воля, я б віддала якійсь іншій владі - тій, яка прийде після нас , тягар розбиратися з її вчинками. Бо всі ці справи принесли нам тільки масу невдячної роботи, вони забрали у нас дуже багато енергії - тієї, яку ми могли спрямувати на інші, потрібні Україні питання ", - зазначила Г.Герман.

Вона також додала, що українці масово не виходять на захист Ю.Тимошенко, бо впевнені у тому, що вона має відношення до Павла Лазаренка.

"Те, що Юлія Володимирівна - дуже багата жінка, загальновідомо. Те, що вона зробила свій капітал у співпраці з Лазаренком, - теж не секрет. Це просто дуже неприємно. Якби Україна могла без цього всього бруду обійтися, це було б краще для нас усіх ", - зазначила політик.

Разом з тим вона висловила бажання, щоб Ю.Тимошенко судили "не по мірі гріхів, а по мірі милосердя". Г.Герман також назвала Ю.Тимошенко сильною людиною і політиком, проте додала, що колишній прем'єр завжди думала, перш за все, про владу. "Влада - єдиний кумир і мета Тимошенко. В цьому її трагедія", - сказала політик.

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Як повідомляв раніше УНІАН, генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Є.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром П.Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи.