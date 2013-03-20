Тягнибок: Кличко може підіграти на руку владі

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок сказав на брифінгу.

Водночас він додав, що в кожної з політичних сил є своє бачення щодо тактики в розв’язанні цих питань.

На запитання журналістів, чому лідер «УДАРу» Віталій Кличко не брав участі у мітингах в рамках акції “Вставай, Україно!”, О.Тягнибок відповів: “Пан Кличко в цей час знаходився за кордоном”.

“Ми коли планували таку акцію, ми її обговорювали разом втрьох, ми намагалися навіть адаптувати графік початку цієї акції під особистий графік пана Віталія, але “УДАР”, як наші партнери, - це є політична сила, яка має своє бачення на те, що відбувається в парламенті і поза парламентом, але найважливіше те, що ми разом спільно маємо одну-єдину мету. В завданнях, які ставимо разом, розбіжностей ніяких немає”, - наголосив О.Тягнибок.

При цьому він зазначив, що будь-яка партія має сама визначати: делегувати на акцію свого лідера чи інших своїх керівників.

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О.Тягнибок наголосив, що “Батьківщина”, “УДАР” та “Свобода” виступають за те, аби вибори в Києві відбулися 2 червня. Водночас він додав, що поки йде переговорний процес на цю тему, оскільки В.Кличко ставить питання про необхідність внесення змін до законодавства щодо проведення виборів у Києві, а це може “затягти процес і може підіграти на руку владі”, котра не хоче, що вибори відбулися 2 червня.

Він наголосив, що нині тривають переговори з цього питання між трьома політичними силами.