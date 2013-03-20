У США ще вірять, що вдасться уникнути санкцій проти України

Про це в інтерв’ю радіо «Свобода» заявила заступник державного секретаря США Венді Шерман, яка перебуває в Україні з візитом.

«Прямі контакти з українською стороною надзвичайно важливі. Ось чому я тут – щоб безпосередньо спілкуватися з українцями про їхнє майбутнє. Це суверенна країна, і їй необхідно ухвалювати потрібні мудрі рішення. США є і залишаються її партнером, і ми хочемо, щоб Україна реалізувала той потенціал, який вона може реалізувати», – наголосила В.Шерман.

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«Рішення Конгресу, Сенату щодо запровадження санкцій не має обов’язкової сили. Воно не вимагає, але рекомендує ці заходи. Але рішення сенаторів є потужним сигналом, що ми дуже занепокоєні щодо питання вибіркового правосуддя. І ми зараз сподіваємося, що український уряд ці питання вирішить», – відзначила заступник держсекретаря США.

В.Шерман у вівторок, 19 березня, мала зустрічі з прем’єр-міністром Миколою Азаровим та міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, керівниками опозиції та жінками-лідерами. Сьогодні вона має зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем.