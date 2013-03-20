Азаров радіє, що ВР запрацювала, бо економіку штормить

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

“Вчора, нарешті, через 4 місяці після обрання нового складу почала працювати Верховна Рада України. Уряд вітає відновлення законотворчої роботи та покладає дуже великі надії на плідну співпрацю з парламентом з питань забезпечення стабільності, розвитку України”, - сказав М.Азаров.

Він висловив переконання, що зараз найдорожчим є час, який треба використовувати у сучасній напруженій ситуації.

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“Наша економіка нагадує корабель, який бореться зі штормом. В такий час будь-які суперечки відкладаються і вся команда працює за єдину справу. Я бачу добрий знак в тому, що після гострих дискусій і протистоянь лідери парламентських фракцій знайшли компроміс. Це великий крок усвідомлення, що і влада українська, і опозиція українська, і народ в країні один”, - наголосив глава уряду.