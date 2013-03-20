Бригинець погрожує заблокувати Київраду

Опозиція з 2 червня заблокує Київраду, якщо фракція Партії регіонів у Верховній Раді не підтримає питання призначення виборів Київради та Київського міського голови.

Про це заявив народний депутат (фракція «Батьківщина») Олександр Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Київрада повинна працювати п’ять, а не сім з половиною років, і це очевидно для всіх, крім «регіоналів». Чи не намагається ПР таким чином привчити нас до того, що народні обранці повинні працювати по 7 років?», - наголосив О.Бригинець.

На його переконання, якщо громада та опозиція промовчить і надасть депутатам можливість продовжити строк виконання повноважень до 7 років, то «не встигнемо й озирнутися, як Конституційний Суд чи ще хто-небудь продовжить повноваження Януковича до 2017 року».

Довідка УНІАН. 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень. Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, проте парламент досі не визначив дату їхнього проведення.

27 травня 2013 року завершується термін повноважень Київради, і з 28 травня вона буде неповноважною.

7 березня 2013 року лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування 6 березня запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів у столиці.

19 березня до Конституційного Суду надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини 2 статті 136, частини 3 статті 141 Конституції України, абзацу 1 частині 2 статті 14 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».