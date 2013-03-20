Нардепи у ВР ніяк не визначаться щодо виборів

Після наради лідерів фракцій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака народні депутати не можуть прийняти жодного рішення щодо призначення позачергових місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, стосовно голосування за призначення виборів міського голови Василькова Київсьокї області В.Рибак повідомив, що під час наради було прийнято рішення, аби профільний комітет ВР сьогодні розглянув це питання, а завтра на ранковому засіданні парламенту народні депутати до нього повернулися.

Водночас, народний депутат Руслан Князевич висловив переконання, що немає потреби збирати засідання комітету з цього питання. “Комітет не має сьогодні потреби збиратися, бо він іншого рішення не прийме”, - сказав він.