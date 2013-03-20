У Раді не можуть домовитись про місцеві вибори: оголосили перерву

Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено об 11.24.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак запросив лідерів фракцій до свого кабінету на нараду щодо ситуації, яка склалася у парламенті.

На даний час жодне з рішень щодо призначення позачергових місцевих виборів не набирає необхідної кількості голосів - 226.

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Після нерезультативного рішення щодо призначення виборів у Василькові Київської області, оскільки за нього не проголосувала фракція Партії регіонів, а комуністи сьогодні взагалі не голосують за жодне з рішень, опозиція заявила, що не підтримає жодного рішення щодо призначення позачергових місцевих виборів, доки не буде прийнято рішення по виборах у Василькові.

Після цього В.Рибак повторно поставив на голосування питання призначення позачергових виборів Васильківського міського голови, але ця пропозиція не набрала необхідних 226 голосів. “За” проголосували лише 179 народних депутатів.

Таким чином, В.Рибак вирішив оголосити перерву для консультацій.