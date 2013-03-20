Єврокомісія назвала проблеми України: вибори, політичне переслідування, корупція

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленій сьогодні Комісією доповіді про прогрес України в рамках Європейської політики сусідства за 2012 рік.

Комісія, зокрема, рекомендує Києву здійснити швидкі кроки до створення надійної виборчої системи на основі Виборчого кодексу та розробки чітких правил збалансованого доступу кандидатів до засобів масової інформації, а також до повної реалізації рекомендацій Місії спостерігачів під егідою ОБСЄ на останніх парламентських виборах в Україні у жовтні 2012 року.

Доповідь також рекомендує Україні негайно звернутися до питань політично вмотивованих вироків, здійснити подальші кроки з реформування судової системи для попередження можливого повторення випадків вибіркового правосуддя в майбутньому, а також швидкого виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Доповідь про прогрес пропонує переглянути в консультаціях з Венеціанською комісією Ради Європи закони про функціонування прокуратури, Кримінальний кодекс, роль Вищої ради юстиції, закону про судоустрій та статус суддів, а також реформувати поліцію.

Крім того, Комісія висловила рекомендації Києву прискорити боротьбу з конфліктом інтересів та корупцією, посилити прозорість державних закупівель та розпочати реалізацію стратегії управління державними фінансами.

У доповіді наголошується на тому, що процес конституційної реформи має відбуватися за участі всіх політичних партій та зацікавлених громадських організацій, а також в тісній співпраці з Радою Європи.

Крім того, Києву радять докласти більше зусиль для виконання критеріїв, встановлених у Плані дій з лібералізації візового режиму, виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо біженців.

Кілька рекомендацій стосуються також економічних питань. Так, Комісія пропонує Києву досягти належних макроекономічних умов для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, утримуватися від протекціоністських заходів у зовнішній торгівлі, а також виконувати свої зобов’язання в рамках Енергетичного співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія щорічно робить оцінку прогресу країн в рамках Європейської політики сусідства.