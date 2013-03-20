Експерт: Угода про асоціацію з Україною є найбільш передовим документом ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час конференції «Україна-ЄС: шанс на спільне майбутнє».

"Це є найбільш передова угода, яку коли-небудь укладав ЄС. Вона глибоко пов’язана з політичною та економічною інтеграцією ЄС з Україною" - зазначив Х.Лопес.

Він також додав, що даний документ відповідає усім вимогам європейського законодавства, яке складається із близько 95 тисяч сторінок документів.

У свою чергу присутній на заході координатор Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Олександр Сушко зазначив, що Європейський Союз сформував для укладання цієї угоди усі передумови, але українська сторона демонструє суперечливі сигнали: "Ми бачимо якусь фантастичну гойдалку між заявами на європейських майданчиках з українського боку і реальними діями України".

Він зазначив, що дискусії, які стосуються укладання Угоди про асоціацію, в країні не закінчені і будуть тривати й надалі, проте додав, що сукупні ризики при непідписанні цього документу значно перевищують будь-які ризики при підписання.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” в листопаді цього року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.