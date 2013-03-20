Глава МЗС Польщі: Україна стоїть перед цивілізаційним вибором
Сікорський заявив, що Київ опинився перед вибором між демократією та іншою цивілізаційною моделлю.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стоїть перед «фундаментальною дилемою» – це для Києва вибір між сучасністю і демократією з одного боку, та іншою цивілізаційною моделлю з другого.
Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив, представляючи у польському Сеймі пріоритети закордонної політики Польщі на 2013 рік, повідомляє Польське радіо.
За словами Р.Сікорського, «Україна стоїть перед фундаментальною дилемою, яку можна порівняти із серединою XVII сторіччя і початком XX століття. Це для Києва вибір між сучасністю і демократією з одного боку, та іншою цивілізаційною моделлю з другого».
Водночас дипломат підкреслив: «Якщо Україна створить умови для підписання Угоди про асоціацію, Польща буде обстоювати надання Києву «європейської перспективи» на найближчому саміті Східного партнерства».
Як сказав Р.Сікорський, «великі надії ми пов’язуємо з листопадовим самітом Східного партнерства у Вільнюсі. Повним успіхом ми визнаємо підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною, і завершення переговорів у справі аналогічного порозуміння з Молдовою, Грузією та Вірменією. Ми прагнемо до того, щоб громадяни Грузії, України і Молдови, а також Росії були охоплені безвізовим режимом».
Польське радіо нагадує, що ЄС відкладав підписання Угоди про асоціацію ЄС–Україна у зв'язку з погіршенням ситуації в Україні в галузі судочинства. Йдеться, передусім, про політично вмотивоване – на переконання Брюсселя – ув’язнення колишньої прем’єрки України Юлії Тимошенко та інших опозиційних політиків. Європейський Союз висунув Києву умови підписання Угоди про асоціацію: відмова від використання судочинства з політичними цілями, прийняття чіткого та повноцінного виборчого кодексу і реальні реформи на введення стандартів правової держави.