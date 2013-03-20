Глава МЗС Польщі: Україна стоїть перед цивілізаційним вибором

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стоїть перед «фундаментальною дилемою» – це для Києва вибір між сучасністю і демократією з одного боку, та іншою цивілізаційною моделлю з другого.

Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив, представляючи у польському Сеймі пріоритети закордонної політики Польщі на 2013 рік, повідомляє Польське радіо.

За словами Р.Сікорського, «Україна стоїть перед фундаментальною дилемою, яку можна порівняти із серединою XVII сторіччя і початком XX століття. Це для Києва вибір між сучасністю і демократією з одного боку, та іншою цивілізаційною моделлю з другого».

Водночас дипломат підкреслив: «Якщо Україна створить умови для підписання Угоди про асоціацію, Польща буде обстоювати надання Києву «європейської перспективи» на найближчому саміті Східного партнерства».

Як сказав Р.Сікорський, «великі надії ми пов’язуємо з листопадовим самітом Східного партнерства у Вільнюсі. Повним успіхом ми визнаємо підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною, і завершення переговорів у справі аналогічного порозуміння з Молдовою, Грузією та Вірменією. Ми прагнемо до того, щоб громадяни Грузії, України і Молдови, а також Росії були охоплені безвізовим режимом».

Польське радіо нагадує, що ЄС відкладав підписання Угоди про асоціацію ЄС–Україна у зв'язку з погіршенням ситуації в Україні в галузі судочинства. Йдеться, передусім, про політично вмотивоване – на переконання Брюсселя – ув’язнення колишньої прем’єрки України Юлії Тимошенко та інших опозиційних політиків. Європейський Союз висунув Києву умови підписання Угоди про асоціацію: відмова від використання судочинства з політичними цілями, прийняття чіткого та повноцінного виборчого кодексу і реальні реформи на введення стандартів правової держави.