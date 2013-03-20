Кабмін ухвалив план законопроектних робіт на цей рік

За словами міністра Олександра Лавриновича, цього року планується, зокрема, завершити роботу над Адміністративно-процедурним кодексом України.

Кодекс, розробкою якого займатиметься Мін‘юст, передбачає реалізацію однієї з найважливіших гарантій забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами - чітку регламентацію процедурного аспекту відносин особи і влади.

Передбачається розробка двох документів – «Про затвердження Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки» та «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва». Розробку здійснюватимуть Міністерство охорони здоров‘я та Держкомпідприємництво.

Більшість законопроектів, які будуть розроблені урядом протягом року, стосуватимуться змін до чинного законодавства. Разом з тим, запланована розробка низки базових законів.

Так, наприклад, планується розробка законопроекту «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю». Проект передбачає підвищення рівня захисту прав інвесторів, зокрема, гарантії реалізації прав кожного учасника товариства незалежно від розміру частки, що йому належить, удосконалення механізму корпоративного управління, у тому числі можливість утворення та діяльності наглядового органу, визначення дієвого механізму контролю за діяльністю та притягнення до відповідальності членів виконавчого органу з боку учасників товариства.

Планується розробка законпроекту «Про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Проект передбачатиме врегулювання на законодавчому рівні питання встановлення меж зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Передбачається розробка проекту «Про Дисциплінарний статут Державної кримінально-виконавчої служби України», який визначить поняття службової дисципліни, обов’язків осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби стосовно її дотримання, видів заохочень та дисциплінарних стягнень, порядку і прав керівництва щодо їхнього застосування, а також порядку оскарження дисциплінарних стягнень.

Планується розробка законопроекту «Про особливості здійснення Міністерством внутрішніх справ України діяльності з охорони власності та громадян», що визначить на законодавчому рівні правові засади діяльності Державної служби охорони при МВС.

Цього року буде розроблено законопроект «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», покликаний визначити на законодавчому рівні питання реалізації єдиної державної політики у сфері виробництва і використання геопросторових даних для геоінформаційного забезпечення органів державної влади усіх рівнів і споживачів, розвитку ринку геоінформаційних послуг та інтегрування України в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.

Планується розробка законопроекту «Про основні засади промислової безпеки» з метою урегулювання на законодавчому рівні питань, що виникають у сфері промислової безпеки.

З метою розвитку системи накопичувального пенсійного забезпечення планується розробка проекту Закону «Про запровадження обов’язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя».

З метою урегулювання на законодавчому рівні питання боротьби з кіберзлочинністю буде розроблений законопроект «Про боротьбу з кіберзлочинністю».

Буде розроблено законопроект «Про право територіальних громад на об’єднання» з метою удосконалення законодавства у сфері захисту прав територіальних громад відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Крім того, планується розробка низки законопроектів, спрямованих на ратифікацію міжурядових та міжнародних угод. Зокрема, мають бути розроблені законопроекти щодо ратифікації Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства, ратифікації Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України і портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, ратифікації Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство та ратифікації Протоколу до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.