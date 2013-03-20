Єфремов вибирає варіанти для Києва: жахливий кінець чи жах без кінця

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи розуміє Партія регіонів, що її звернення до Конституційного Суду щодо виборів у Києві, яке затягує процес виборів, може негативно позначитися на електораті цієї політичної сили.

“Ми маємо визначитися, що ми хочемо: жахливий кінець чи жах без кінця? Те, що є у Києві, це жах без кінця”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, при ухваленні деяких рішень “дехто боїться взяти на себе відповідальність для того, щоб навести лад”.

“У даній ситуації Партія регіонів не боїться взяти на себе відповідальність. Якщо хтось розцінить так, як ви кажете, наші дії, це буде оцінка виборців. Ми з цим погодимося. Принаймні, ми перед своєю совістю будемо чисті, що ми до кінця пройшли юридичну процедуру й ухвалили рішення, яке ніхто не може оскаржити”, - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 48 членів фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.

О.Єфремов зазначив, що юристи неоднозначно тлумачать норму закону про терміни проведення місцевих виборів, і єдина інстанція, яка може відповісти на дане питання, це Конституційний Суд.

Таким чином, Партія регіонів пропонує не призначати дату виборів до винесення рішення КС.

Між тим, термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року, й опозиція наполягає на призначенні виборів у Києві на 2 червня 2013 року.