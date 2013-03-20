Соціологи розповіли, прихильники якої партії сьогодні найщасливіші

Серед людей, які брали участь у парламентських виборах 2012 року, найщасливішими себе почувають виборці «УДАРу», а найнижче оцінюють рівень свого емоційного стану прихильники Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час прес-конференції на тему: "Чи щасливі українці?"

"Як показують наші дослідження, рівень емоційного самопочуття молоді є на рівень вищим, ніж рівень емоційного самопочуття людей похилого віку. А серед виборців «УДАРу» молодих людей помітно більше, ніж у інших політичних сил. Найгірший рівень емоційного самопочуття у прихильників Комуністичної партії", - зазначив соціолог.

Він також додав, що українці вважають себе більш щасливими та задоволеними життям, коли на виборах перемагає кандидат, за якого вони голосують.

"У 2005 році ми фіксували значно вищий рівень емоційного стану у прихильників помаранчевих сил, ніж тих, хто голосував за Януковича. Відповідно була і диференціація між західними і східними регіонами: на заході рівень самооцінки був значно вищим. Після виборів 2010 року емоційне самопочуття жителів західного регіону знизилося, зате підвищився рівень емоційного самопочуття східного регіону", - сказав він.

Разом із тим, як зазначив М.Міщено, після парламентських виборів 2012 року емоційне почуття жителів західного регіону України піднялось майже до показників, які були після Помаранчевої революції.

Як зазначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, у Глобальній доповіді ООН про людський розвиток за 2013 рік вказано, що українці оцінюють рівень задоволеності своїм життям у 5,1 бал за 7-бальною шкалою. "Це приблизно так, як і у наших сусідів, які вважаються більш заможними, ніж ми", - зазначила вона.

За словами присутньої на заході координатора інформаційного відділу ООН в Україні Вікторії Андрієвської, сьогодні у світі вперше відзначається Міжнародний день щастя.