Кабмін виділив 343 мільйони на нову зброю військовим і правоохоронцям

Про це йдеться у Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

«Оновлення і переоснащення військових формувань і правоохоронних органів, забезпечення їх сучасною стрілецькою зброєю і набоями до неї вітчизняного виробництва, зокрема у 2013 році - 7040 одиниць стрілецької зброї і 20,16 млн одиниць боєприпасів до неї, у 2014 році - 7140 одиниць стрілецької зброї і 19,37 млн одиниць боєприпасів до неї», - зазначається у програмі.

Згідно з документом, на виконання робіт буде направлено кошти, залучені під держгарантії. Виконавцем робіт буде казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС (м. Вінниця).

При цьому наголошується, що такі заходи сприятимуть збільшенню обсягу виробництва сучасних зразків стрілецької зброї і боєприпасів до неї і, відповідно, збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету, а також до створення нових робочих місць.

Довідка УНІАН. Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України створено у 1994 році для виробництва вогнепальної зброї і спеціального обладнання для потреб силових структур України. На даний момент КНВО «Форт» МВС України займається виробництвом стрілецької зброї і боєприпасів, крім того, значну частину продукції, що випускається, становить травматична зброя для цивільного ринку.

Основна частина продукції підприємства орієнтована на експорт.