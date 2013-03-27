Захист Тимошенко проситиме суд допитати Гайдука і Таруту

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції захисник Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк зазначив, що, крім вже допитаних свідків, є також люди, інформація яких підтверджує невинуватість Ю.Тимошенко у справі вбивства Є.Щербаня.

Однак, за його словами, прокуратура не поспішає допитати тих свідків, які б могли свідчити на користь Ю.Тимошенко.

Захисник Сергій Власенко у зв’язку з цим зазначив, що сьогодні захист подасть заяву до Печерського районного суду Києва щодо необхідності допиту ряду свідків у цій справі.

С.Власенко додав, що йдеться про необхідність допитати В.Гайдука і С.Таруту, і, за його словами, Печерський райсуд має визначити слідчого суддю, який опікуватиметься цим питанням.

С.Власенко зазначив, що інформація В.Гайдука і С.Тарути вступає у конфлікт з доказами Володимира Щербаня, але слухати їх прокуратура не хоче.

“Прокуратура не займається об’єктивним розслідуванням... прокуратура виконує політичне замовлення”, - заявив захисник.