Захист Тимошенко проситиме суд допитати Гайдука і Таруту

15:09, 27 березня 2013
Політика
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Захист екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко проситиме суд допитати бізнесменів Віталія Гайдука і Сергія Таруту у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Андрій Кожем`якін, Олександр Плахотнюк і Сергій Власенко

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції захисник Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк зазначив, що, крім вже допитаних свідків, є також люди, інформація яких підтверджує невинуватість Ю.Тимошенко у справі вбивства Є.Щербаня.
Однак, за його словами, прокуратура не поспішає допитати тих свідків, які б могли свідчити на користь Ю.Тимошенко.

Захисник Сергій Власенко у зв’язку з цим зазначив, що сьогодні захист подасть заяву до Печерського районного суду Києва щодо необхідності допиту ряду свідків у цій справі.

С.Власенко додав, що йдеться про необхідність допитати В.Гайдука і С.Таруту, і, за його словами, Печерський райсуд має визначити слідчого суддю, який опікуватиметься цим питанням.

С.Власенко зазначив, що інформація В.Гайдука і С.Тарути вступає у конфлікт з доказами Володимира Щербаня, але слухати їх прокуратура не хоче.

“Прокуратура не займається об’єктивним розслідуванням... прокуратура виконує політичне замовлення”, - заявив захисник.

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