У Раді підтримали рішення підпорядкувати податкову міліцію Міндоходів

«Думаю, в нинішніх умовах таке рішення – підпорядкування податкової міліції міністерству (доходів і зборів – УНІАН), а не виділення її як окремий орган з надмірно роздутими повноваженнями, є оптимальним і для держави, і для бізнесу», – сказав В.Хомутинник.

За його словами, об'єднання контролюючих служб – це поширена європейська практика. «Об'єднання головних контролюючих служб – поширена європейська практика останніх років. Затвердження Положення про Міндоходів стало логічним кроком у напрямі реалізації цієї реформи. Воно дає старт реформуванню податкових і митних структур на регіональному і місцевому рівнях», – зазначив В.Хомутинник.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши міністерству податкову міліцію.

Довідка УНІАН. Міністерство доходів і зборів створене 24 грудня 2012 року Указом Президента шляхом реорганізації Державної податкової служби України (ДПСУ) і Державної митної служби.

Міндоходів є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів і реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики; забезпечення формування і реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового і митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.