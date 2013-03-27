Доній упевнений, що київські вибори не потрібні ні владі, ні опозиції

Про це заявив сьогодні під час круглого столу в УНІАН народний депутат Олесь Доній (позафракційний).

«Партія регіонів не зацікавлена у виборах в Києві, бо Київ – це опозиційне місто по відношенню до Януковича. На жаль, аналогічно не зацікавлені, хоча й не подають вигляду, опозиційні сили. Тут корпоративні інтереси беруть гору над політичними», – сказав депутат.

Він пояснив, що Партія регіонів не хоче призначати вибори в столиці, щоб не дати опозиції можливості здобути владу в Києві. У свою чергу, як наголосив О.Доній, опозиція не хоче проведення виборів у Києві через «меркантильні інтереси».

Так, за словами О.Донія, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, за даними соціологів, має найбільший рейтинг серед опозиційних кандидатів на пост Президента України, і вибори у Києві йому вже просто не цікаві.

Як сказав О.Доній, для голови фракції «Батьківщина» у парламенті Арсенія Яценюка навпаки, вигідно висунути на виборах мера кандидатуру В.Кличка, аби позбутися конкурента на президентське крісло, який загрузне у столичних проблемах.

О.Доній вважає, що для парламентської опозиції незручності полягають ще й у тому, що якщо В.Кличко не піде на вибори мера Києва, то будь-який інший кандидат, який стане столичним міським головою від опозиції, може також взяти участь у президентській виборчій кампанії.

«Таким чином, робиться вигляд, що опозиція – за вибори, але реально вона не бореться за них», – зазначив О.Доній.

У свою чергу, голова правління всеукраїнської громадської організації «Нова формація» В'ячеслав Кредісов висловив обурення, що кияни мають голосувати за об'єднаного кандидата у мери столиці від опозиції і не мають права самі обрати, хто серед опозиційних кандидатів найбільше їм до вподоби.

На його думку, варто було б провести праймеріз на висунення опозиційного кандидата у мери Києва.

«Треба піднімати громадянське суспільство, треба показувати, хто є авторитетною людиною, починаючи з району. Коли його знають, коли знають, що він каже, коли знають, як він виступає, як він діє, – це відповідально. Коли ж людина сховалась за якийсь стяг: чи «УДАР», чи «Батьківщина», чи Партія регіонів, – він ніхто», – підкреслив В.Кредісов і додав, що киянам потрібні Київрада та мер міста – не політики, які ховаються за політичними брендами, а відомі серед жителів столиці громадські активісти.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови». Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року. Також депутати вирішили скоротити удвічі термін підготовки проекту постанови до другого читання проекту.

Водночас 48 членів фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного суду з приводу термінів проведення виборів у Києві. Лідер фракції ПР Олександр Єфремов зазначив, що юристи неоднозначно тлумачать норму закону про терміни проведення місцевих виборів, і єдина інстанція, яка може відповісти на дане питання, це Конституційний суд.

За інформацією А.Яценюка, КС отримав від влади вказівку перенести вибори в Києві на 2015 рік.

Між тим, термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008-му, завершується наприкінці травня цього року, і опозиція наполягає на призначенні виборів у Києві на 2 червня 2013 року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останній тиждень жовтня 2015 року.