Азаров переклав відповідальність за угоду на ЄС
00:34, 29 березня 2013Політика
1098 0
Прем'єр Микола Азаров заявив, що європейські політики будуть відповідальні, якщо Україна не підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом.
Прем`єр-міністр України Микола Азаров та прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час прес-конференції в Будапешті
Про це він сказав, відповідаючи на запитання угорським ЗМІ.
"Тут ніхто не виграє і не програє – програш буде для обох сторін, коли ми не підпишемо угоду", - відповів прем’єр.
На цю тему: Азарову в Угорщині сказали, що підтримають підписання асоціації з ЄС
"Я – оптиміст, тому що це рішення, яке готувалось кілька років, відповідає інтересам як України, так і Євросоюзу", - підкреслив Азаров.
"Це буде дуже серйозною поразкою, коли крупна європейська країна з абсолютно надуманих причин не отримає право підписати цю угоду... Це не буде говорити про те, що керівництво України не бажає інтеграції. Саме європейські політики візьмуть на себе відповідальність за це", - цитує Українська правда.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter