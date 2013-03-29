Азаров переклав відповідальність за угоду на ЄС

Про це він сказав, відповідаючи на запитання угорським ЗМІ.

"Тут ніхто не виграє і не програє – програш буде для обох сторін, коли ми не підпишемо угоду", - відповів прем’єр.

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"Я – оптиміст, тому що це рішення, яке готувалось кілька років, відповідає інтересам як України, так і Євросоюзу", - підкреслив Азаров.

"Це буде дуже серйозною поразкою, коли крупна європейська країна з абсолютно надуманих причин не отримає право підписати цю угоду... Це не буде говорити про те, що керівництво України не бажає інтеграції. Саме європейські політики візьмуть на себе відповідальність за це", - цитує Українська правда.