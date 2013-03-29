Януковичу готують державний візит до Росії

Про це повідомили міністр закордонних справ України Леонід Кожара і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, коли може відбутися такий візит і які документи в ході візиту можуть бути підписані.

«Підготовка зустрічі глав наших держав йде не лише по лінії МЗС, працюють багато механізмів двосторонньої взаємодії і з питань енергетики, і з інших питань», - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що перед цим візитом має відбутися засідання економічного комітету на рівні глав урядів.

У свою чергу С.Лавров підкреслив, що нинішній візит Л.Кожари до Москви проходить в першу чергу як діючого голови ОБСЄ, на відміну від зустрічі в Чернівцях, яка була присвячена російсько-українським двостороннім питанням.

«Сьогодні ми приділили особливу увагу головуванню України в ОБСЄ і роботі на цьому напрямі протягом року. Звичайно, торкнулися двосторонніх питань, включаючи питання підготовки до візиту і до проведення третього Міжрегіонального економічного форуму в Нижньому Новгороді», - сказав С.Лавров.

За його словами, питання, які виноситимуться під час держвізиту В.Януковича до РФ, належать до компетенції урядів двох країн, і в рамках урядів, міністерств економічного і енергетичного блоку, а також відповідних компаній, йдуть такі контакти.

С.Лавров підкреслив, що змістовне узгодження питань, які будуть винесені на переговори президентів, проводиться саме по цій лінії, а МЗС повинні створювати максимально сприятливу атмосферу для таких переговорів.

Як повідомляв УНІАН, держвізит В.Януковича до Москви мав відбутися ще в 2012 році, але відкладався з неназваних причин.

У грудні минулого року російський посол в Україні Михайло Зурабов повідомив, що в рамках державного візиту В.Януковича в РФ розглядається можливість проведення в Нижньому Новгороді міжрегіонального форуму, присвяченого транспортній проблематиці. На зустрічі на початку березня з Президентом Росії Володимиром Путіном у Завідово (Тверська область) В.Янукович висловив готовність взяти участь у нижньоновгородському форумі.

27 березня 2013 р. в інтерв'ю РІА «Новости» Л.Кожара повідомив, що державний візит В.Януковича до Росії може відбутися вже найближчими місяцями.