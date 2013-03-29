Партія регіонів відзвітувала, що минулого року мала 325 мільйонів доходу

Про це йдеться у фінансовому звіті партії, опублікованому в «Урядовому кур’єрі» (№59 від 29 березня 2013 р.).

Зокрема, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування та членські внески склали 324,993 млн грн із загальної суми доходів.

Сума витрат склала майже 315,387 млн грн. Зокрема, витрати, пов’язані з виконанням статутних завдань становили майже 307,441 млн грн, в тому числі, витрати на формування виборчого фонду Партії регіонів – майже 217,976 млн грн.Витрати на утримання апарату партії склали 7,946 млн грн.

При цьому, у звіті про майно ПР за 2012 рік зазначається, що залишкова вартість основних засобів, малоцінних матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року складала майже 1,939 млн грн.