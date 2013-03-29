Після Кабміну Каплін пішов «інспектувати» зоопарк

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, вони прибули без попередження, мотивуючи свій візит тим, що хотіли б надати оцінку роботі нового керівника Київського зоопарку за 100 днів його роботи.

Генеральний директор Київського зоопарку Євген Кирилюк виділив час для бесіди представнику опозиційної політичної сили та його супроводу, зазначили в прес-службі.

Розмова точилася навколо цін на корми для тварин, які висвітлюються у деяких ЗМІ як завищені. Керівник зоопарку надав об’єктивне пояснення складових цін на продукти та розповів про перспективи розвитку зоопарку, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, перед тим, як нанести свій неочікуваний візит керівництву зоопарку, журналісти та нардеп провели зйомку у звіринці. «Свої враження від зоопарку вони охарактеризували як позитивні: «Думали, буде гірше», - розповіли в прес-службі.

Далі гостей запросили на кормокухню зоопарку та надали документи задля об’єктивної оцінки ситуації, зазначається в повідомленні.

Київський зоопарк висловлює сподівання, що такий візит є початком конструктивного діалогу з журналістами та політиками задля підвищення стандартів якості утримання колекції тварин.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня прем’єр-міністр України Микола Азаров вигнав депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна із зали засідань уряду.

Після вступного слова М.Азарова та доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, якими саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань.

“Ви зірвали роботу Верховної Ради, і зараз Ви пропонуєте зірвати роботу Кабінету міністрів. Ніякі мандати не повинні використовуватись. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність, виводьте його із зали. Такої наглості… Ніякі мандати не повинні використовуватись для зриву роботи уряду”, - заявив М.Азаров.