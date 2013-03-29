Посол каже, що Китай дуже зацікавлений Україною

Китай приділяє особливу увагу відносинам з Україною і зацікавлений у розширенні напрямів двостороннього співробітництва.

Про це заявив посол КНР в Україні Чжан Сіюнь сьогодні під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром України Костянтином Грищенком, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Сторони надали позитивну оцінку співробітництву України та КНР у культурно-гуманітарній сфері та домовилися поглиблювати співпрацю на цьому напрямі.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що «спільні українсько-китайські проекти у такій суспільно важливій галузі, як охорона здоров’я, сприятимуть підвищенню якості вітчизняної медицини».

В рамках зустрічі сторони обговорили запровадження нових проектів між Україною та КНР, зокрема у сфері освіти, інформаційних технологій та космічній галузі.