Прокурор Тимошенко відповідатиме в ГПУ за зв'язки з Європою

Фролова каже, що про її призначення їй повідомив сам глава ГПУ Віктор Пшонка, але свій вибір не пояснював.

"Генеральний прокурор не пояснює. Він призначає своїм наказом, оскільки кадрові питання віднесені до компетенції виключно генерального прокурора. В органах прокуратури це відбувається саме так", - розповіла новопризначена заступник генпрокурора в інтерв'ю Комерсанту-Україна.

Фролова також повідомила, які "завдання поставив перед нею" Віктор Пшонка.

"Я буду займатися міжнародно-правовим напрямком і доступом до публічної інформації. Міжнародно-правовий напрямок - досить широкий. До нього входять міжнародно-правова допомога, яка надається в рамках розслідування кримінальних справ, екстрадиції, різноманітні конференції, наради, симпозіуми за участю правоохоронних органів різних країн. В мої обов'язки також входить забезпечення співпраці з Міжнародною асоціацією прокурорів, Міжнародною асоціацією антикорупційних органів, консультативною радою європейських прокурорів, координаційною радою генеральних прокурорів країн СНД", - пояснила заступник генпрокурора.

Фролова стверджує, що її підвищення ніяким чином не пов'язане з перемогою в "газовому суді" і сказала, що не будь вона прокурором, то Тимошенко в тій справі захищати не стала б.

"Тому що я не адвокат, а також тому, що доказів за пред'явленим їй звинуваченням достатньо", - сказала Фролова.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Наказом Генерального прокурора України Віктора Пшонки на посаду заступника генерального прокурора України призначено Лілію Фролову.

Л.Фролова представляла державне обвинувачення у справі за обвинуваченням екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році. У цій справі Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 засудив Ю.Тимошенко до 7 років ув'язнення.

Зараз Л.Фролова представляє державне обвинувачення у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня в 1996 році. Нагадаємо, Ю.Тимошенко висунуто підозру в організації цього вбивства.