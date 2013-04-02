Кличко погрожує знову заблокувати Раду

Про це лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко сказав у коментарі УНІАН.

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“Якщо не будуть голосувати, будемо блокувати і звертати увагу суспільства на ті дії, коли руйнується самоврядування”, - сказав він.

В.Кличко також закликав звернути увагу на те, хто саме не підтримає сьогодні цю постанову, і таким чином покаже своє справжнє обличчя.