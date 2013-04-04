Добкін припускає можливість розпуску Верховної Ради
Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін допускає можливість розпуску нинішнього складу Верхової Ради України через її неефективну роботу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 3 квітня на прес-конференції в Києві.
«Я сьогодні як політик, як громадянин України, спостерігаю за тим, що відбувається у Верховній Раді, не бачу можливості її подальшого функціонування», - заявив М.Добкін.
На думку губернатора нинішній парламент не демонструє ефективної роботи, а його трибуна використовується депутатами для самопіару, тоді як суспільству ніколи чекати завершення каденції, аби обрати нову Верховну Раду.
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«Де-юре вона буде існувати як конституційний та законодавчий орган, але де-факто користі від цього не буде нікому. Чекати завершення каденції цієї Верховної Ради, щоб обрати нових депутатів, у нас немає ні часу, ні можливостей. Я не наділений повноваженнями ухвалювати якісь рішення, пов'язані з роботою Верховної Ради, але така можливість є у мешканців України. Скористаються вони нею чи ні – залежить від них самих», - сказав М.Добкін
Коментуючи звернення деяких громадських організації Харківщини до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори, М.Добкін сказав: «Гадаю, що Верховна Рада робить усе можливе для того, щоб люди не лише в Харкові, але і в інших регіонах привселюдно заявляли свою незгоду з такою недержавною політикою, яку сьогодні демонструють ті, що сьогодні не дають працювати найвищому законодавчому органу».
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Губернатор нагадав, що в українському законодавстві існує закон про проведення референдуму з волі народу, і зараз у населення України є можливість провести такий референдум і таким чином самим знайти вихід зі складної ситуації. Але для цього, вважає він, ініціатива має надійти саме від людей.
Коментуючи створення у Харкові ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо реформи парламенту М.Добкін сказав: «Якщо таке рішення близьке людям, то вони його підтримають не тільки в Харкові, але й в інших регіонах, а якщо люди цього не захочуть – ніхто не може вплинути на їх рішення».
Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. учасники конференції громадських організацій - членів «Єдиної соціальної мережі» Харкова ухвалили резолюцію про звернення до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори.
Якщо реакції на це звернення не буде, представники громадських організації створять ініціативну групу для збору підписів на проведення народного референдуму.