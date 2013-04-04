Добкін припускає можливість розпуску Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 3 квітня на прес-конференції в Києві.

«Я сьогодні як політик, як громадянин України, спостерігаю за тим, що відбувається у Верховній Раді, не бачу можливості її подальшого функціонування», - заявив М.Добкін.

На думку губернатора нинішній парламент не демонструє ефективної роботи, а його трибуна використовується депутатами для самопіару, тоді як суспільству ніколи чекати завершення каденції, аби обрати нову Верховну Раду.

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«Де-юре вона буде існувати як конституційний та законодавчий орган, але де-факто користі від цього не буде нікому. Чекати завершення каденції цієї Верховної Ради, щоб обрати нових депутатів, у нас немає ні часу, ні можливостей. Я не наділений повноваженнями ухвалювати якісь рішення, пов'язані з роботою Верховної Ради, але така можливість є у мешканців України. Скористаються вони нею чи ні – залежить від них самих», - сказав М.Добкін

Коментуючи звернення деяких громадських організації Харківщини до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори, М.Добкін сказав: «Гадаю, що Верховна Рада робить усе можливе для того, щоб люди не лише в Харкові, але і в інших регіонах привселюдно заявляли свою незгоду з такою недержавною політикою, яку сьогодні демонструють ті, що сьогодні не дають працювати найвищому законодавчому органу».

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Губернатор нагадав, що в українському законодавстві існує закон про проведення референдуму з волі народу, і зараз у населення України є можливість провести такий референдум і таким чином самим знайти вихід зі складної ситуації. Але для цього, вважає він, ініціатива має надійти саме від людей.

Коментуючи створення у Харкові ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо реформи парламенту М.Добкін сказав: «Якщо таке рішення близьке людям, то вони його підтримають не тільки в Харкові, але й в інших регіонах, а якщо люди цього не захочуть – ніхто не може вплинути на їх рішення».

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. учасники конференції громадських організацій - членів «Єдиної соціальної мережі» Харкова ухвалили резолюцію про звернення до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори.

Якщо реакції на це звернення не буде, представники громадських організації створять ініціативну групу для збору підписів на проведення народного референдуму.