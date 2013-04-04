Група опозиціонерів вирушила на Банкову

Група депутатів з опозиційних фракцій делегована на засідання парламенту, що проходить у приміщенні комітетів Верховної Ради на вулиці Банковій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", про це заявив заступник керівника фракції "УДАР" Віталій Ковальчук.

За його словами, опозиціонери мають намір підрахувати кількість учасників зібрання

"Ми впевнені, що там немає 244 депутатів. Тому, мало того, що таке їхнє засідання нелегітимне, Партія регіонів знову дурить людей і робить це в прямому ефірі. Адже з трансляції видно, що там не більше 180 депутатів. Це нагадує дешевий фарс, влаштований абсолютно в стилі Партії регіонів", - підкреслив В.Ковальчук.

У той же час Олександр Бригинець на своїй сторінці у Фейсбук пише, що входу в приміщення на Банковій немає.

"Приміщення будинку на Банковій заблоковано, жодна людина, навіть працівники Комітетів, не можуть ні зайти, ні вийти", - зазначає він.

Депутати від опозиції пішли до зали, де відбуваються засідання «регіоналів» та комуністів, але їх не пускають. На другому поверсі приміщення стоїть група народних депутатів на чолі з «регіоналом» Ельбрусом Тедеєвим та блокує вхід до зали.