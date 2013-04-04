Опозиція закрила свої збори, але з Ради не йде

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому заступник голови ВР Руслан Кошулинський закликав народних депутатів залишатися у сесійній залі.

Під час зборів мікрофони не були ввімкнені, тому майже не було чути виступаючих.

Зокрема, під час виступу голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що три фракції опозиції на збори більшості відправили членів Лічильної комісії з тим, щоб точно знати, скільки народних депутатів перебуває у залі на Банковій.

“Наших членів Лічильної комісії не допустили на їхнє засідання - на конкурс паяців”, - заявив О.Тягнибок.

За його словами, залу на Банковій охороняють у тому числі 10 депутатів, тобто, вони перебувають поза залою, де приймаються рішення, тому незрозуміло, яким чином весь час оголошується, що за рішення проголосували 244 народних депутата.

Під час опозиційних зборів виникла суперечка між позафракційним народним депутатом Олесем Донієм і деякими депутатами від опозиційних фракцій.

Журналістам у ложі преси практично не було чути виступ О.Донія, лише окремі слова, з яких можна зрозуміти, що він звинувачує опозицію в тому, що вона не прорахувала і не передбачила той сценарій, який сьогодні реалізувала провладна більшість.

Коли О.Доній виступав з місця, голова лідер фракції “Свобода” О.Тягнибок закликав його “не тролити”. Під час виступу О.Донія до трибуни підійшли Андрій Мохник (фракція «Свобода») та Сергій Пашинський (фракція «Батьківщина») і щось говорили.

Після виступу О.Донія голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сказав, що дехто з депутатів переплутав зали, і “треба було йти на Банкову”.

За підрахунками УНІАН, у сесійній залі ВР перебувало близько 140 депутатів з опозиційних фракцій та позафракційних. Ця кількість змінювалася впродовж зборів, оскільки одні депутати виходили із зали, а інші заходили.