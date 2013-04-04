Канівець божиться, що «тушкою» не стане

Депутат від «Батьківщини» Олег Канівець вийшов із фракції у відповідь на бездіяльність її керівництва.

Про це йдеться у його заяві, яку отримала «Українська правда».

«Я дійсно написав заяву про вихід із депутатської фракції «Батьківщина». Це було нелегке рішення. Але іншого вибору керівництво фракції – Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов – мені не залишили», – пише він.

«Я неодноразово намагався достукатись до партійних лідерів. Проте мене ніхто не хотів чути! Втім як і багатьох інших моїх колег депутатів», – додав депутат.

Канівець запевнив, що «за жодних обставин не приєднається до парламентської більшості, до владної команди».

«Я залишаюсь опозиційним політиком – в опозиції до Януковича та до його команди. На відміну від сина й батька Табалових, я тушкою не стану! Я голосуватиму за всі законодавчі ініціативи опозиційних політичних сил», – пообіцяв він.

«На сьогоднішній день я – позафракційний депутат, який і надалі буде відстоювати інтереси виборців свого округу. Можу сказати, що моє рішення про вихід із фракції підтримують майже всі колеги-депутати від Львівщини», – зазначив депутат.

Він нагадав, що «протягом усієї виборчої кампанії проти мене в окрузі №126 працював екс-депутат від «Батьківщини» Віктор Швець.

«Його діяльність була повністю скерована на дискредитацію мене як кандидата у народні депутати. Керівництво фракції після виборів обіцяло обговорити це питання. Проте вибори пройшли, і всі, на жаль, забули про свої обіцянки. Та навіть більше – без жодного обговорення на засіданні фракції, немов би «на зло мені», Швеця було знову закріплено одним із кураторів Львівської області», – вказує Канівець.

Як відомо, спікер Володимир Рибак на виїзному засіданні парламенту оголосив, що народні депутати Канівець Олег, Немілостивий Віталій, Стаднійчук Роман і Скосар Ігор вийшли зі складу депутатської фракції ВО «Батьківщина».

Пізніше стало відомо, що Немілостивий, Стаднійчук і Скосар внесли подання про відкликання їх заяв про вихід з фракції.