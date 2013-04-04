Канівець божиться, що «тушкою» не стане
Народний депутат України Олег Канівець, який вийшов із фракції «Батьківщина», заявляє, що за жодних обставин не приєднається до парламентської більшості, до владної команди.
Депутат від «Батьківщини» Олег Канівець вийшов із фракції у відповідь на бездіяльність її керівництва.
Про це йдеться у його заяві, яку отримала «Українська правда».
«Я дійсно написав заяву про вихід із депутатської фракції «Батьківщина». Це було нелегке рішення. Але іншого вибору керівництво фракції – Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов – мені не залишили», – пише він.
«Я неодноразово намагався достукатись до партійних лідерів. Проте мене ніхто не хотів чути! Втім як і багатьох інших моїх колег депутатів», – додав депутат.
Канівець запевнив, що «за жодних обставин не приєднається до парламентської більшості, до владної команди».
«Я залишаюсь опозиційним політиком – в опозиції до Януковича та до його команди. На відміну від сина й батька Табалових, я тушкою не стану! Я голосуватиму за всі законодавчі ініціативи опозиційних політичних сил», – пообіцяв він.
«На сьогоднішній день я – позафракційний депутат, який і надалі буде відстоювати інтереси виборців свого округу. Можу сказати, що моє рішення про вихід із фракції підтримують майже всі колеги-депутати від Львівщини», – зазначив депутат.
Він нагадав, що «протягом усієї виборчої кампанії проти мене в окрузі №126 працював екс-депутат від «Батьківщини» Віктор Швець.
«Його діяльність була повністю скерована на дискредитацію мене як кандидата у народні депутати. Керівництво фракції після виборів обіцяло обговорити це питання. Проте вибори пройшли, і всі, на жаль, забули про свої обіцянки. Та навіть більше – без жодного обговорення на засіданні фракції, немов би «на зло мені», Швеця було знову закріплено одним із кураторів Львівської області», – вказує Канівець.
Як відомо, спікер Володимир Рибак на виїзному засіданні парламенту оголосив, що народні депутати Канівець Олег, Немілостивий Віталій, Стаднійчук Роман і Скосар Ігор вийшли зі складу депутатської фракції ВО «Батьківщина».
Пізніше стало відомо, що Немілостивий, Стаднійчук і Скосар внесли подання про відкликання їх заяв про вихід з фракції.