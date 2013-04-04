У ПР пояснили, чому «перевезли» Раду на Банкову

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби партії у зв’язку з деструктивними діями опозиції у Верховній Раді.

Як зазначається у заяві, з перших днів роботи Верховної Ради України VII скликання члени опозиційних фракцій шляхом ультиматумів та політичного шантажу, шляхом блокування президії і трибуни Верховної Ради послідовно дискредитували парламент в очах українського суспільства та європейської спільноти. Опозиціонери, забувши про те, що вони є насамперед народними депутатами, діяли та діють за принципом «чим гірше – тим краще!», вони штучно намагаються «революціонізувати» ситуацію в державі, розпалюючи ворожнечу між громадянами України не лише за політичними поглядами, але й за мовною та національною ознаками. «Дії бойовиків від опозиції під стінами парламенту 2 квітня підтверджують: вони хочуть зіштовхнути між собою людей, що може призвести до непередбачуваних наслідків», заявляють у Партії регіонів.

Верховна Рада VII скликання, яка була обрана півроку тому, «завдяки» діям опозиції працювала всього два тижні, йдеться у заяві.

Незважаючи на це і керуючись принципами європейського парламентаризму, Партія регіонів разом із політичними соратниками сформувала парламентську більшість і водночас досягла компромісів з усіма опозиційними фракціями з більшості питань. Опозиціонери представлені у президії парламенту, отримали посади керівників у низці комітетів, парламентська більшість погодилась із запропонованою опозицією процедурою щодо персонального голосування. Таким чином, наголошують у автори заяви, Партія регіонів свідомо намагалася уникнути небажаних ексцесів у роботі законодавчого органу держави, щоб Верховна Рада плідно і злагоджено працювала на благо народу, ухвалюючи життєво необхідні законодавчі акти, проте очевидно, що опозиціонерам потрібна не злагода, а розбрат.

Партія регіонів «хоче нагадати цим горе-революціонерам народну приказку: навіть поганий мир кращий за гарну війну. За всю свою багатостраждальну історію наша Вітчизна пережила багато потрясінь, які можна і потрібно було вирішувати шляхом переговорів і компромісів. Схоже, що історія лідерів опозиції нічому не навчила, і заради власних політичних амбіцій вони готові пожертвувати спокоєм і добробутом мільйонів українців. Це хибний і злочинний шлях», тому Партія регіонів і парламентська більшість ухвалили рішення 4 квітня проводити засідання Верховної Ради в тій будівлі парламенту, де їм не зможуть завадити представники деструктивної опозиції», - йдеться у заяві.

У ПР заявляють, що «свідомо взяли на себе відповідальність йти тим курсом, за який проголосував народ України. Партія регіонів не дозволить агресивній меншості узурпувати законодавчу гілку влади, диктувати суспільству свої хворобливі вимоги, робити державу заручницею брудних політичних ігрищ. Водночас фракція Партії регіонів у Верховній Раді України наголошує, що наша політична сила відкрита до переговорів – але не мовою агресивних ультиматумів і шантажу. Країні потрібні європейські закони, а не «повстання», – саме цього очікують від Верховної Ради виборці України».

«Громадянам України остогиділо спостерігати за нескінченними «вибриками» опозиції. Люди втомилися від популістів, вони вимагають, нарешті, забезпечити ефективну роботу парламенту», - переконані у Партії регіонів.