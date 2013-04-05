Єфремов пропонує опозиції відкинути ультиматуми

Партія регіонів пропонує опозиції повернутися до роботи у сесійній залі Верховної Ради “без ультиматумів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Ми пропонуємо нашим колегам без усіляких ультиматумів, без усіляких попередніх умов зайти до зали і почати роботу депутатів”, - сказав він.

О.Єфремов додав, що сьогодні “з болем” відпускав своїх депутатів із заблокованого парламенту.

“Я побачив повну розгубленість учора серед представників опозиційних фракцій і лідерів опозиційного руху, певну нелогічність їхніх дій сьогодні і вчора. І взагалі, ніякого конструктиву з їхньої сторони щодо роботи Верховної Ради”, - зазначив він.

За словами О.Єфремова, вчора голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав голову Верховної Ради Володимира Рибака повернутися до сесійної зали і працювати там. “І казав, що вони забезпечать відповідну роботу. То сьогодні, прийшовши до сесійної зали, ми бачимо знову заблоковану Верховну Раду і незрозумілу відповідь на питання, з приводу чого вона знову блокується”, - сказав лідер фракції ПР.