Туск не підтримав ідею Путіна про ще один газопровід в обхід України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив голова польського уряду Дональд Туск у п'ятницю.

Він зазначив, що міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський цього тижня чітко озвучив позицію польського уряду у сфері російсько-польської газової співпраці.

За словами Д.Туска, узгоджена політика в цьому питанні також стосується "очікувань або уявлень росіян, що можна домовитися з Польщею про будівництво газопроводу, який би обходив Україну".

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"Польща не братиме участі в таких політичних контекстах, для нас газ не є інструментом політики, і ми дуже хочемо, щоб, згідно з європейським законодавством, газові справи були вільними від політики", - сказав Д.Туск.

Він також зазначив, що польська влада реалізує ряд проектів для диверсифікації газових поставок до Польщі з метою зниження залежності країни від головного постачальника газу – Російської Федерації.

"Стратегічно ми не хочемо збільшувати частку російського газу", - наголосив Д.Туск.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський назвав "сумнівною" економічну вигоду від будівництва нового транзитного газопроводу «Ямал–Європа–2», наголосивши, що польська влада хоче насамперед знизити залежність від газових поставок з Росії, в якої Польща сьогодні купує більш як 90% "блакитного палива, що імпортується".

Нагадаємо, 3 квітня Президент РФ Володимир Путін доручив голові "Газпрому" пропрацювати можливість будівництва ще одного газопроводу в обхід України «Ямал-Європа-2», будівництво якого, за оцінками російського газового монополіста, може розпочатися в 2018-2019 роках.

О.Міллер заявив, що "Газпром" з використанням цього газопроводу може додатково поставити в Європу 15 млрд кубометрів газу.

Сьогодні, 5 квітня, російський газовий монополіст «Газпром» подав Польщі пропозиції щодо реалізації проекту «Ямал-Європа-2», який має на увазі будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

Також сьогодні, 5 квітня, в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід території України.

Документ передбачає реалізацію проекту «Ямал-Європа-2» через територію Польщі у напрямі Словаччини та Угорщини потужністю не менш як 15 млрд. куб. м газу за рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлене протягом шести місяців.

Як сказано в документі, газопровід дасть змогу збільшити транзитні потужності для поставок газу до Польщі, Словаччини та Угорщини, а також скоротити витрати при його транспортуванні. Крім того, проект дасть змогу в перспективі наростити обсяги експорту російського газу до країн Центральної Європи.

Довідка УНІАН. Через ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі і Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

Польща, яка щороку споживає близько 14 млрд кубометрів газу, більш як 10 млрд кубометрів купує у російського "Газпрому". Польська влада для зменшення залежності від росіян будує термінал LNG на Балтійському морі, а також займається розвитком проектів з видобутку сланцевого газу.