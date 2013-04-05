Опалювальний сезон у Києві продовжать

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький.

Водночас він не уточнив, на який період продовжать подачу теплоносія в домівки киян, оскільки поки що немає точних прогнозів на подальший період. Але він нагадав, що опалення відключається за умови, коли три дні поспіль середньодобова температура становить не нижче 8 градусів тепла. Д.Новицький запевнив, що поки середньодобова температура не буде вищою за 8 градусів, будинки киян будуть з опаленням.

Як повідомляв УНІАН, усередині квітня очікується черговий циклон з різким похолоданням. У зв’язку з цим, синоптики радять владам на місцях не поспішати приймати рішення про припинення опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Києві розпочався 15 жовтня і мав завершитись 15 квітня.