Коморовський подякував Януковичу за «крок назустріч асоціації з ЄС»

Президент Польщі Броніслав Коморовський подякував Президенту України Віктору Януковичу за дії, які збільшують шанси України підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом восени цього року.

Як повідомляє канцелярія глави Польської держави, про це йшлося під час телефонної розмови В.Януковича та Б.Коморовського у неділю.

За словами керівника канцелярії з міжнародних питань Яроміра Соколовського, Б.Коморовський із задоволенням дізнався про рішення В.Януковича помилувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та обговорив з ним це питання.

"На думку Президента, це добрий крок, який служитиме відновленню позитивного іміджу України, що, разом з реформами, є умовою підписання угоди під час саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді цього року", - сказав він.

Я.Соколовський нагадав, що Б.Коморовський неодноразово закликав українську владу та опозицію зробити все, аби виконати умови для підписання Угоди про асоціацію.

"Президент Польщі розраховує на консолідацію усіх проєвропейських політичних сил в Україні у процесі наближення до Євросоюзу", - відзначив Я.Соколовський.

За його словами, В.Янукович запевнив Б.Коморовського, що українська влада здійснила значні кроки у питанні виборчого законодавства та веде роботу над реформою системи правосуддя.