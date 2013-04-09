Лутковська переконує, що сама вирішила писати заяву про помилування Луценка

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Провадження по справі Луценка було досить давно. Ми давно займалися цим питанням. Я зустрічалася з Луценком і в Київському СІЗО, поки він утримувався там, і потім в Менській колонії кілька разів у зв’язку зі скаргами дружини Луценка", - сказала вона.

Лутковська зазначила, що рішення про помилування було ухвалене не 5 квітня, а раніше. Однак, за її словами, у відомстві "чекали, поки закінчаться всі судові провадження в справі, оскільки уповноважена ВР з прав людини не має права втручатись в діяльність суду".

Омбудсман наголосила, що, "будь-яка дія, яка була б на стадії судового розгляду, могла б розцінюватися як втручання, тож коли було оголошено рішення касаційної інстанції" (щодо Луценка), Лутковська звернулася до президента.

"(Рішення) було раніше. Ми обговорювали таку можливість в секретаріаті омбудсмана. Думали, чи можливе таке подання з юридичної точки зору. Наскільки буде мати таке подання певний юридичний вплив на рішення президента…", - заявила вона.

На запитання журналіста, чи ні з ким, окрім секретаріату омбудсмана, вона не радилася про це рішення, Лутковська відповіла: "Ні".

На зауваження, що, за словами соратника Луценка Юрія Гримчака рішення було готове до оприлюднення ще до того, як омбудсман передала відповідне подання", вона відповіла: "Це позиція соратника Юрія Луценка. Мабуть, він знає більше, ніж я".

На уточнення: "Ви не узгоджували ні з ким в адміністрації президента такого рішення?", Лутковська сказала: "Ні".

На запитання "Чому політики кажуть, що так?", вона заявила: "Політики, наскільки я розумію, мають так само свободу вираження поглядів. Я думаю, що вони використовують цю свободу повністю".

"Я думаю, що в даному випадку, якщо я і співпала з бажанням президента, то це тільки пішло на користь у даному випадку Луценку. Я зробила свою роботу. Президент, проголосивши гуманізацію системи виконання покарань, виконав свої конституційні зобов’язання", - заявила омбудсман.

"І я думаю, що в даному випадку ми маємо позитивний результат - Юрій Луценко знаходиться на свободі", - сказала Лутковська.

Вона також зазначила, що не була в курсі того, що Янукович на прес-конференції фактично пообіцяв звільнити Луценка.

"Ви знаєте, чесно кажучи, я пропустила цю прес-конференцію президента. І, мабуть, що це повідомлення в пресі також", - сказала чиновниця.

"Але те, що звільнення Луценка ставиться як одна з таких умов нашої європейської інтеграції, це відомо, це проходило по всіх новинах. Але в даному, випадку, чесно кажучи, ми виходили з повноважень офісу омбудсмана, навіть не думаючи про європейську інтеграцію", - зазначила Лутковська.

"Погоджуюся з тим, що дарма, треба було подумати і про це також, але не це було рушійною ціллю", - додала вона.

5 квітня стало відомо, що омбудсман Лутковська звернулася до президента Віктора Януковича з проханням про помилування Луценка.

Омбудсман послалася на стан здоров'я Луценка і на те, що екс-міністр відбув більшу частину покарання.

7 квітня Янукович підписав указ про помилування і того ж дня екс-міністр полишив колонію.

Луценка суд засудив до чотирьох років позбавлення волі за посадові злочини.

Термін його ув'язнення мав закінчитися у грудні 2014 року.