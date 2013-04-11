Канівець вже проситься назад до «Батьківщини», але ставить умову

Народний депутат Олег Канівець не бачить підстав для складання депутатського мандату, адже вважає, що він не порушив присягу, яку він давав Об’єднаній опозиції вийшовши з фракції «Батьквщина», бо його політична позиція повністю збігається з позицією опозиції. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«На сьогоднішній день,жодної принципової відмінності моєї політичної позиції від фракції «Батьківщина» немає. Я підтримаю всі рішення фракції «Батьківщина», я голосую за всі законопроекти, я повністю підтримав всі кроки, які дав як політик, і я це обіцяю робити в майбутньому, тому причини складання мандату поки не існує», - заявив Канівець.

Канівець зазначив, що його вихід з фракції був погоджений з Анатолієм Гриценком.

«Мій вихід погоджений з Гриценком – вийду тоді, коли не зможу зреалізувати себе. Мне ображає, коли мене називають тушкою. Я не є тушкою, я не пішов до влади. Я ніколи не підтримував цей злочинний режим, і підтримувати не збираюсь», - зазначив він.

Також, Олег Канівець стверджує, що він не отримував ніяких грошей за вихід з фракції, і навіть готовий відкликати свою заяву, якщо ОО «Батьківщина» врахує його вимогу.

«Я ніяких грошей не отримував, тому що я ніяких зговорів з владою не маю. Можливо комусь давали гроші окрім мене. Я до цього не маю стосунку», - зауважив Канівець

«Вчора я завіз заяву на ім’я голови фракції, що моя заява від 3-го квітня відкликана може бути, якщо врахують мою вимогу, яку я ставлю перед керівництвом фракції декілька місяців – забрати з мого округу Віктора Швеця», - наголосив він.

Також народний обранець вважає, що голова Верховної Ради Володимир Рибак підставив його оголосивши його заяву про вихід з фракції під час так званого виїзного засідання парламенту.

«Моя заява датована третім квітня, і те, що зробив Рибак – мене банально, просто, підставили. Про існування ще трьох заяв я і слухом і духом не знав, мене застала ця заява на Грушевського 5, коли я дивився по телебаченню, що відбувається на Банковій», - зауважив Канівець.