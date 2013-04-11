Янукович каже, що не виключає можливості розпуску ВР

Президент України Віктор Янукович закликає парламентські політичні сили сісти за стіл переговорів і знайти компроміс для того, щоб робота Верховної Ради була відновлена.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час спілкування з працівниками морського перевантажувального комплексу ТОВ «Евері».

«Я казав неодноразово: сядьте, домовтесь, знайдіть компроміс», - наголосив В.Янукович.

За його словами, у часи світової економічної кризи стабільна робота парламенту та ухвалення необхідних законів вкрай важливі.

«Ми опираємося кризі, інструменти різні, і один з них у парламенті - прийняття законів», - зазначив В.Янукович.

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Він також додав, що, незважаючи на непросту економічну ситуацію у світі, Україна не скасувала жодної соціальної програми, не знизила рівень заробітної плати.

Глава держави висловив сподівання, що здоровий глузд та розум переможуть, і Верховна Рада запрацює.

Президент також зазначив, що він не виключає можливості розпуску Верховної Ради, але це може статися лише у крайньому випадку.

«Але допоки хоч якась віра залишається, живе. Ми не такі багаті, щоб ми проводили постійно ці вибори. Адже ці вибори будуть за наш з вами рахунок», - сказав Президент.

Він додав, що якщо цей парламент не почне працювати, то такий парламент Україні не потрібен, оскільки кожен неприйнятий закон позначається на громадянах.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня громадянська мережа “ОПОРА” заявила, що протягом перших 100 днів роботи Верховної Ради нового скликання парламентарії засідали лише 10, відпочивали 53 дні, а решта робочого часу робота парламенту блокувалася.

Опозиційні фракції блокували ВР у лютому, вимагаючи персонального голосування народних депутатів, у березні – протестуючи проти позбавлення захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка депутатського мандата.

2 квітня депутати від опозиції знову заблокували роботу парламенту після нерезультативного голосування за постанову про призначення виборів в Києві на 2 червня. Вони вимагали призначи дату виборів у столиці, скасувати пенсійну реформу і розглянути питання про відставку Кабінету міністрів.

4 квітня у приміщенні комітетів ВР на вулиці Банковій голова Верховної Ради України Володимир Рибак спочатку оголосив збори депутатів, а потім провів пленарне засідання парламенту. Опозиція заявила про незаконність такого засідання парламенту.

10 квітня В.Рибак заявив, що парламент наступного тижня працюватиме. За його словами, існують домовленості про розгляд на засіданнях ВР з 16 по 19 квітня питань, на яких наполягає опозиція.