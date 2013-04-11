Яценюка допитали

Слідчий допитав голову фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка як свідка у кримінальному провадженні, порушеному Управлінням МВС України в Чернівецькій області за фактом втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», міліція не повідомила А.Яценюка у встановлені Кримінально-процесуальним кодексом терміни (за три дні) про дату та час проведення допиту.

При цьому слідчий поінформував, що провадження за заявою А.Яценюка про незаконне стеження за ним закрито.

У протоколі допиту А.Яценюк власноруч записав, що невстановлені особи в автомобілі ДЕУ, які стежили за ним, представилися працівниками Чернівецького дріжджового заводу. Вони не пред’явили жодних документів ні йому, ні представникам міліції, що прибули на виклик.

А.Яценюк заявив, що на інші запитання готовий відповісти генеральному прокурору України.

У партії вважають, що відкриттям провадження у справі про нібито втручання в діяльність правоохоронних органів влада «фактично визнала факт зовнішнього спостереження працівниками цих органів за Арсенієм Яценюком».

А.Яценюк та народний депутат Геннадій Москаль вимагають від генерального прокурора негайно розслідувати факт незаконного стеження спецслужбами за ними та притягнути до відповідальності тих, хто віддавав відповідний наказ, а також тих, хто розслідує справу про начебто перешкоджання діяльності співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО «Батьківщина», 30 березня в Чернівцях А.Яценюк помітив, що за ним ведеться спостереження. Повертаючись із запису програми на студії ТВА, А.Яценюк побачив два автомобілі, з яких вели за ним зовнішнє спостереження. Він записав номер одного з автомобілів і зателефонував Г.Москалю, щоб перевірити номер. Як з'ясувалося, цей номер не стоїть на обліку.

Разом з групою народних депутатів один автомобіль вдалося зупинити, інший поїхав. А.Яценюк викликав міліцію і зробив заяву про вчинення кримінального злочину. Після приїзду міліції особи, які перебували в машині, вийшли. У них виявили засоби прихованого зв'язку в робочому режимі. У салоні правоохоронці виявили фотоапаратуру і засоби стаціонарного і переносного зв'язку з інвентарними номерами державної установи. У багажнику автомобіля співробітники міліції виявили три комплекти номерних знаків не з Чернівецького регіону, зазначили в прес-службі «Батьківщини».

Своєю чергою в міліції Чернівецької області заявили, що затримані в Чернівцях на службовому транспорті міліціонери не вели спостереження за А.Яценюком.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного втручання в діяльність правоохоронних органів за ст. 343 ч. 1 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).