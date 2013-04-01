Москаль хоче знати, хто санкціонував стеження за Яценюком

Народний депутат Геннадій Москаль звернувся до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням повідомити, якому з підрозділів УМВС у Чернівецькій області належать два автомобілі, які здійснювали зовнішнє спостереження за головою фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком.

Крім того, як ідеться у переданому агентству УНІАН зверненні Г,Москаля, він просить роз’яснити, чи стоять ці автомобілі на балансі автогосподарства УМВС у Чернівецькій області, які посади і звання мають троє працівників, яких УМВС ідентифікує як своїх співробітників, у рамках якої оперативно-розшукової справи проводився оперативний захід “зовнішнє спостереження”, коли і на кого ця справа була заведена, її номер, хто ініціатор зовнішнього спостереження, а також хто затверджував завдання на його проведення.

«За інформацією, яку мені повідомили працівники МВС, ніякого завдання на проведення 30 березня зовнішнього спостереження не було, міліція стежила за Арсенієм Яценюком, – заявляє Г.Москаль. – Прізвища цих міліціонерів мені вже передали електронними засобами зв’язку. Я прошу Генпрокуратуру перевірити роботу підрозділів, що займаються оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема, зовнішнім спостереженням, оскільки, за наявною в мене інформацією, це далеко не єдиний випадок незаконного використання спецпідрозділів у стеженні та проведенні інших оперативних заходів відносно опозиційних політиків. Наперед попереджую, що підписання різних документів заднім числом буде розцінюватися як службовий злочин. Якщо ж викладені в моєму зверненні законні прохання залишаться без відповіді або на них прийдуть відписки, залишаю за собою право, передбачене законом про статус народного депутата, оприлюднити всю наявну інформацію в ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО «Батьківщина», 30 березня у Чернівцях А.Яценюк помітив, що за ним ведеться спостереження. Повертаючись із запису програми на студії ТВА, А.Яценюк побачив два автомобілі, з яких вели за ним зовнішнє спостереження.

Він записав номер одного з автомобілів і зателефонував Г.Москалю, щоб перевірити номер. Як з`ясувалося, цей номер не стоїть на обліку. Разом із групою народних депутатів один автомобіль вдалося зупинити, другий автомобіль поїхав. А.Яценюк викликав міліцію і зробив заяву про вчинення кримінального правопорушення. Після приїзду міліції особи, які перебували в машині, вийшли. в них виявили засоби прихованого зв’язку в робочому режимі. У салоні правоохоронці виявили фотоапаратуру та засоби стаціонарного І переносного зв`язку з інвентарними номерами державної установи. Усі записи на фотоапаратурі були знищені до приїзду міліції. У багажнику автомобіля працівники міліції виявили три комплекти номерних знаків не з Чернівецького регіону, зауважили у прес-службі «Батьківщини».

Водночас у міліції Чернівецької області заявили, що затримані у Чернівцях на службовому транспорті міліціонери не вели спостереження за А.Яценюком.

За інформацією СЗГ ГУ МВС України у Чернівецькій області, слідчо-оперативна група встановила, що у Чернівцях проводилися заходи працівниками міліції на службовому транспортному засобі, проте «ці заходи не були пов’язані з діяльністю народних депутатів». Встановлено, що міліціонерів у службовому автотранспорті заблокували невідомі особи на двох легковиках. Після цього ці особи викликали А.Яценюка і Г.Москаля. Депутати оглянули службовий автомобіль, у тому числі багажне відділення. Також народні депутати провели особистий обшук працівників міліції.

За даними обставинами зібрано матеріали, які зареєстровані в журналі єдиного обліку Шевченківського райвідділу міліції. За фактом незаконного втручання у діяльність правоохоронних органів розпочато кримінальне провадження, яке введене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 343 ч. 1 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).