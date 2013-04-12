Опозиція оголосить прізвище кандидата у київські мери, коли призначать вибори
07:56, 12 квітня 2013Політика
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Опозиція назве прізвище єдиного кандидата на посаду Київського міського голови тільки тоді, коли вибори у столиці будуть оголошені, аби уникнути тиску на кандидата.
Ганущак розповів, коли опозиція оголосить прізвище кандидата
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат VI скликання Юрій Ганущак.
«Від нас дуже сильно вимагають назвати прізвище, тому що залежно від того, яке прізвище буде сказано, Банкова відповідним чином діятиме. Так от прізвище оголосимо тільки тоді, коли будуть оголошені вибори», – заявив він.
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