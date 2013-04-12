Опозиція оголосить прізвище кандидата у київські мери, коли призначать вибори

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат VI скликання Юрій Ганущак.

«Від нас дуже сильно вимагають назвати прізвище, тому що залежно від того, яке прізвище буде сказано, Банкова відповідним чином діятиме. Так от прізвище оголосимо тільки тоді, коли будуть оголошені вибори», – заявив він.