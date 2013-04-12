У Кличка вважають, що рішення ВАСУ «розв'язало Януковичу руки»

Визнання судом виїзного засідання «регіоналів» і комуністів правочинним означає, що Президенту створили передумови для підписання тих документів, які були ухвалені з порушенням закону і Конституції, заявляють в партії "УДАР".

"Вищий адміністративний суд взяв на себе роль установи, яка намагається легітимізувати політичні авантюри. Влада продовжує протискувати свою політику через суди, забирати в судах мандати у опозиційних депутатів, освячувати незаконні засідання і рішення провладних депутатів", - підкреслив заступник голови "УДАРу" Віталій Ковальчук, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

В "УДАРі" ще раз наголошують, що, підписуючи і легітимізуючи подібні документи, і судді, і спікер, і Президент повинні розуміти, що їм доведеться за це відповідати.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адміністративний суд України визнав законним виїзне засідання парламенту, яке проходило за межами сесійної зали Верховної Ради 4 квітня.

«Колегія суддів дійшла висновку, що проведення 4 квітня 2013 року десятого пленарного засідання Ради за адресою: вул. Банкова, 6-8, за наявності присутніх 244 народних депутатів України, відповідає вимогам законодавства України, що свідчить про те, що Верховна Рада України була правомочна реалізовувати конституційно визначені повноваження, зокрема приймати закони, які можуть бути подані на підпис голові Верховної Ради України і, у разі їхнього підписання, у подальшому подані на підпис Президенту України відповідно до вимог законодавства України», - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. 4 квітня депутати з фракції Партії регіонів і КПУ провели окремо від опозиції, яка блокувала трибуну Верховної Ради, пленарне засідання у будівлі на вулиці Банковій, де розташовані парламентські комітети.

Під час цього засідання парламентська більшість прийняла близько 20 законів.

Опозиція вимагає переголосування у Верховній Раді всіх рішень, які провладні депутати ухвалили 4 квітня, назвавши це засідання неконституційним.

Президент України Віктор Янукович заявив, що визначиться з підписанням законів, ухвалених 4 квітня, тільки після їх юридичної експертизи.